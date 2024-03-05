В связи с войной, стратегия европейской оборонной промышленности устанавливает четкое, долгосрочное видение достижения готовности оборонной промышленности в Евросоюзе.

Европейская комиссия и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель представили первую стратегию европейской оборонной промышленности на уровне Евросоюза, которая предусматривает более тесное сотрудничество с Украиной, и предложили амбициозный набор новых мер для поддержки конкурентоспособности и готовности европейской оборонной промышленности. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В частности, неспровоцированная агрессивная война России против Украины ознаменовала возвращение конфликта высокой интенсивности на европейский континент.

В связи с войной, стратегия европейской оборонной промышленности устанавливает четкое, долгосрочное видение достижения готовности оборонной промышленности в Евросоюзе.

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Таким образом, Еврокомиссия сегодня выступает с законодательным предложением относительно Европейской оборонно-промышленной программы и определяет перечень мер для обеспечения своевременной доступности и поставки оборонной продукции. Эти шаги являются первыми немедленными и основными средствами для воплощения стратегии.

В стратегии перечислены проблемы, с которыми сейчас сталкивается европейская военно-техническая и промышленная база, и возможности для полного использования потенциала. Также определено направление развития на следующее десятилетие. В частности, с целью усиления готовности европейской оборонной промышленности, страны-члены должны больше и лучше инвестировать, и действовать вместе.

При этом, для поддержки стран-членов в достижении перечисленных целей, стратегия устанавливает комплекс мер, среди которых отмечается важность сотрудничества с НАТО и стратегическими и международными партнерами-единомышленниками, и в частности более тесное взаимодействие с Украиной.

Предлагается развивать более тесные связи с Украиной благодаря ее участию в инициативах Евросоюза в поддержку европейской промышленности и стимулирования сотрудничества между оборонными промышленностями ЕС и Украины.

Также речь идет о важности поддержки более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов; обеспечения доступности всех оборонных изделий за счет повышения оперативности европейской военно-технической и промышленной базы; обеспечения того, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новым условиям безопасности и т. п.

Вместе с тем, стратегия устанавливает показатели, направленные на измерение прогресса стран-членов ЕС по готовности промышленности.

В этой связи, странам-членам ЕС предлагаются следующие меры:

закупать до 2030 года не менее 40% оборонного оборудования на основе сотрудничества;

к 2030 году обеспечить, чтобы стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

добиться устойчивого прогресса в осуществлении закупок на уровне не менее 50% бюджета стран-членов на оборонные закупки в пределах ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.

Сотрудничество Украины и ЕС в оборонной промышленности

Еврокомиссия предлагает Европейскому союзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в "режим военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину.

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