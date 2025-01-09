Министр национального единства добавил, что для украинцев это является исключительно личным решением.

Украина готова предоставить украинцам, которые находятся за границей, работу на оборонных предприятиях с бронированием от мобилизации. Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышов в комментарии "Радио Свобода".

"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как воздух в специалистах. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", - пояснил государственный деятель.

Для реализации плана Украина развернет центры, которые будут помогать людям в поисках вакансий в нашей стране и за ее пределами. По словам Чернышова, соответствующий механизм уже создан. "Его надо просто использовать", - добавил министр.

Видео дня

Напомним, в декабре министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что с начала полномасштабной войны за границу выехало 7,5 млн украинцев и они продолжают находиться там из-за войны. По словам государственного деятеля, только в одной Польше находится около миллиона украинцев.

Бронирование от мобилизации - что известно

Ранее УНИАН писал о заявлении нардепа Александра Федиенко, что 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных в нашей стране. По его словам, все забронированные военнообязанные находятся на учете ТЦК и поэтому они могут быть мобилизованы.

Народный депутат добавил, что Киеву все сложнее найти баланс между формированием списка забронированных работников и пополнением Вооруженных сил Украины.

Еще раньше, в ноябре, юрист Роман Лихачев рассказал об изменении порядка бронирования.

По его словам, по новым правилам бронированию подлежат не более 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. В то же время он подчеркнул, что возможны и исключения.

Вас также могут заинтересовать новости: