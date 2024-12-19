Также важно защитить энергетический сектор Украины, атомные станции и газохранилища, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит лидеров стран-членов Европейского Союза подчеркнул, что для Украины важно удвоить внутреннее производство оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время совместного подхода к прессе с президентом Европейского Совета Антонио Коштой.

Президент отметил, что сейчас срочно очень надо укрепить Украину.

Видео дня

Глава государства сообщил главные приоритеты, о которых будет говорить сегодня на саммите ЕС с лидерами европейских стран.

"Топ-приоритет для нас, и мы это будем обсуждать - это защита нашего энергетического сектора. Я говорю о безопасности наших атомных станций", - сказал Зеленский и добавил, что "если что-то пойдет не так", это будет очень опасно не только для Украины, но и для всей Европы.

Также президент добавил, что важно говорить о путях защиты украинских хранилищ газа: "Это также очень важно для Украины и остальных европейцев".

"Второй пункт, очень важно для меня - удвоить и увеличить как можно больше наше внутреннее военное производство, которое действительно помогает и работает. Мы видим результаты на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства назвал важным еще один приоритет, а именно пути оказания срочной помощи для украинских детей в контексте приложения больших усилий для улучшения безопасности школ. В частности, речь идет о бомбоубежищах для детей и о питании.

Вместе с тем, он сказал, что очень важно для Украины, особенно с самого начала следующего года, чтобы было единство между Соединенными Штатами и Европейским Союзом и странами Европы.

"Это очень важно. Нам нужно это единство для обретения мира. Я думаю, что только вместе Соединенные Штаты и Европы могут действительно остановить Путина и сохранить Украину", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в следующем году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство. В 2025 году планируется изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: