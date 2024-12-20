Сибига подчеркнул, что Украина заинтересована, чтобы как можно большее количество наших граждан вернулись домой.

С начала полномасштабного вторжения 7,5 млн украинцев выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны.

Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "То количество граждан Украины, которое на сегодня находится за границей - это вызов безопасности для государства. Сегодня мы говорим о более 7,5 млн соотечественников, которые вынужденно оказались за пределами нашей страны", - детализировал он.

По его словам, только в Польше находится миллион украинцев. Сибига рассказал, что там находится вторая по количеству украинская община. "Я имею в виду и автохтонная община украинская, и вынужденно прибывших граждан Украины. Мы говорим о количестве граждан - примерно миллион человек",- отметил он.

Видео дня

По его словам, МИД будет усиливать консульское присутствие в Польше, в частности, планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани.

Сибига считает, что необходимо создать надлежащие условия для возвращения украинцев. Он подчеркнул, что нужна безопасность для всех украинцев, в частности достаточное количество систем ПВО, отстроенное жилье, создание сети бомбоубежищ.

"Должны быть подготовлены специальные программы, как на уровне Евросоюза, так и на двустороннем с отдельными столицами, которые бы содержали определенный мотивационный пакет и специальные программы поддержки по добровольному возвращению украинцев домой. И мы с европейскими союзниками работаем на этом треке", - сообщил министр.

Возвращение украинских беженцев на Родину

Советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине отмечал, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за рубежа. Он будет реализовываться совместно с Германией.

Вас также могут заинтересовать новости: