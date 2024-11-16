Диверсионно-разведывательная группа РФ покинула район еще до ликвидации установленных флагов.

Украинские пограничники уничтожили российские флаги, которые повесила вражеская ДРГ при попытке зайти в приграничье Черниговской области.

"После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - пишет пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, очередная провокация российских захватчиков закончилась поражением. В Госпогранслужбе рассказали, что проведенная разведка показала, что диверсионно-разведывательная группа РФ покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия противника", - отметили пограничники.

Диверсионно-подрывная деятельность РФ

Как сообщал УНИАН, 15 ноября, Служба безопасности Украины заявила, что при содействии Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского задержала "крота" российской военной разведки (ГРУ), который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны.

В тот же день российская пропаганда заявила, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Гремяч Черниговской области. Активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, впрочем страна-террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического воздействия.

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