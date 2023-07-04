По словам Тараса Кременя, по результатам государственного контроля подтвержден факт нарушения.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень постановил наложить административный штраф на учительницу математики в школе Днепра, которая проводила урок на русском языке.

По результатам государственного контроля подтвержден факт нарушения: учительница математики коммунального учебного заведения в Днепре применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство, пишет Радио Свобода.

Размер штрафа составит 3 400 гривеьн.

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Кремень выразил надежду, что этот случай станет очередным напоминанием гражданам Украины, осуществляющим профессиональные функции в различных сферах, в частности образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон.

"Я как уполномоченный по защите государственного языка всегда буду стоять на стороне языковых прав граждан Украины, которые в условиях войны требуют уважительного отношения к себе и к своим языковым правам", - добавил он.

Языковые скандалы в Украине - детали

В Деснянском районе Киева в магазине "Конфискат" охранник обращался на русском языке к клиенту. На просьбу перейти на украинский язык охранник ответил, что "Киев – русскоязычный город".

Весной в Одессе произошел скандал между работницами отеля и гостьей. Женщина рассказывала девушкам, что говорить на украинском стыдно. Позже она записала видео с извинениями.

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