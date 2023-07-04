Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень постановил наложить административный штраф на учительницу математики в школе Днепра, которая проводила урок на русском языке.
По результатам государственного контроля подтвержден факт нарушения: учительница математики коммунального учебного заведения в Днепре применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство, пишет Радио Свобода.
Размер штрафа составит 3 400 гривеьн.
Кремень выразил надежду, что этот случай станет очередным напоминанием гражданам Украины, осуществляющим профессиональные функции в различных сферах, в частности образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон.
"Я как уполномоченный по защите государственного языка всегда буду стоять на стороне языковых прав граждан Украины, которые в условиях войны требуют уважительного отношения к себе и к своим языковым правам", - добавил он.
Языковые скандалы в Украине - детали
В Деснянском районе Киева в магазине "Конфискат" охранник обращался на русском языке к клиенту. На просьбу перейти на украинский язык охранник ответил, что "Киев – русскоязычный город".
Весной в Одессе произошел скандал между работницами отеля и гостьей. Женщина рассказывала девушкам, что говорить на украинском стыдно. Позже она записала видео с извинениями.