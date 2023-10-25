Они попали в плен украинских защитников во время боестолкновений, в частности в районе Бахмута.

Еще десятерых боевиков, которые принимали участие в захвате Мариуполя и Волновахи, приговорены к 15 годам заключения.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, эти предатели вступили в оккупационные группировки России и воевали против Украины. Среди них - снайперы и пулеметчики, которые обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на восточном фронте.

Отмечается, что злоумышленники попали в плен украинских защитников во время жестоких боестолкновений в районах Бахмута, Марьинки, Красногоровки и поселка Нескучное Донецкой области.

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"По данным следствия, осужденными являются жители с востока Украины, которые в начале полномасштабного вторжения России добровольно присоединились к подразделениям Южного военного округа ВС страны-агрессора. Находясь в рядах захватчиков, они принимали непосредственное участие в захвате Мариуполя и Волновахи", - говорится в сообщении.

Также предатели совместно с наемниками из частной военной компании "Вагнер" штурмовали Бахмут, Клещиевку и Новомайорск в Донецкой области.

Кроме того, российские оккупанты привлекали своих приспешников к рытью окопов, установке минных заграждений и обустройству блокпостов на временно захваченных участках украинских дорог.

Так, на основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по чч. 1 и 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях), ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Война в Украине - агенты Кремля

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ разоблачила на Закарпатье местного предпринимателя, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей.

Речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

В Донецкой области нейтрализовали еще одну агентурную группу ФСБ, злоумышленники разведывали места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, задействованных в жестоких боях на Авдеевском направлении.

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