Злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты РФ", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины.

Реальные сроки заключения получили четыре предателя, которые вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Сил обороны на Восточном фронте.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, украинские защитники взяли боевиков в плен во время боев вблизи Клещиевки и Лисичанска летом этого года. Отмечается, что суд назначил им 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следствие установило, что осужденными являются четверо жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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В спецслужбе проинформировали, что летом и осенью 2022 года злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты РФ", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины. Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ.

"После переброски на фронт они вместе с наемниками российской частной военной компании "Вагнер" участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях. Кроме обстрелов позиций украинских войск предатели помогали "вагнеровцам" обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны. На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал всех четырех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"); ч. 7 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность")", - говорится в сообщении.

Предатели Украины

В плен попал предатель из Донецка, который входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка.

За время ведения боевых действий на передовой фигурант убил по меньшей мере 21 военнослужащего ВСУ. Следователи выяснили, что задержанный является жителем временно оккупированного Донецка, который работал кладовщиком в местном автомагазине, но в 2015 году присоединился к так называемой "Народной милиции ДНР". От террористов он получил позывной "месный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора.

Также в Харькове задержан диверсант Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ): по указанию российской спецслужбы злоумышленник готовил подрывы двух автозаправочных станций в Харькове и в других регионах Украины. Для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины.

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