Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета.

В Киеве придумали оригинальный способ декоммунизации монумента "Родина-мать".

Об этом говорится в электронной петиции на сайте Киеврады, поданной Александром Артемовым.

Киевлянин предлагает не демонтировать статую, а посвятить ее Архистратигу Михаилу, проведя соответствующие работы.

"Статуя "Родина-мать" на печерских холмах столицы является самым высоким монументальным сооружением в Европе и одним из самых известных туристических сооружений украинской столицы. Но первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям нашего общества. В то же время ее демонтаж представляется нецелесообразным, во-первых, поскольку она прочно вписалась в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям", - пишет автор петиции.

Читайте такжеВо Львове демонтировали "Родину-мать" (фото)"Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб на герб Киева, и демонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра", - предлагает мужчина.

За два дня петиция набрала всего 11 подписей из 6 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Отметим, ранее директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать", который венчает главное здание Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Автор: Виолетта Орлова