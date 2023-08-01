Один из них создал ЧВК, воюющий против Украины.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех "титушек", причастных к убийству активиста Юрия Вербицкого и журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений.

Один из фигурантов также обвиняется в коллаборационной деятельности. Речь идет о бывшем вице-президенте Донецкой Федерации бокса, который принял "предложение" оккупантов и стал "почетным президентом" федерации бокса "ДНР". Он активно продвигал в информационном пространстве нарративы страны-агрессора. По оперативной информации, коллаборант причастен к созданию этнической частной военной компании, которая сформирована в РФ после начала полномасштабного вторжения, и сейчас воюет против Украины.

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Двое других фигурантов также скрываются от украинского правосудия на территории России.

В рамках специального досудебного расследования фигурантам инкриминируется совершение уголовных преступлений, в частности по статьям умышленного убийства, коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Обвинительные акты уже направлены в суд.

По информации ГБР, расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 гг продолжается. В настоящее время по результатам работы следователей по данным эпизодам преступной деятельности в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 25 гражданских лиц, в отношении 18 из которых по специальной (заочной) процедуре.

По итогам судебного разбирательства в отношении 5 человек судами вынесены обвинительные приговоры.

Убийство Вербицкого и Веремия - детали

21 января 2014 года ативистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея мыслящего и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищение и пытки Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.

Отдельно охотнику инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.

С момента задержания в марте 2020 года мыслящий и Новотный содержались под стражей. 8 августа 2021 года журналистка Ольга Худецкая в своем Facebook сообщила, что обвиняемые в похищении и пытках активистов Майдана Луценко и Вербицкого вышли из СИЗО.

В августе прошлого года в ГБР сообщили, что завершено досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, в суд направлено обвинение в отношении пятерых "титушек".

Следствие установило, что в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская города Киева обвиняемые убили журналиста, который посмертно стал Героем Украины.

Эти же лица также подозреваются в покушениях на убийство других протестующих, нанесении им телесных повреждений, а также похищении оружия и боеприпасов из запасов ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В отношении этих пяти обвиняемых ГБР осуществляло специальное досудебное расследование (заочно) из-за их укрытия от правоохранителя на территории РФ и на временно оккупированной территории Украины.

Некоторые из них, по данным следствия, участвуют в агрессии против Украины в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Им инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных рядом статей УК Украины, в частности ст. 115 (Умышленное убийство). Санкции статей предусматривают наказание, включая пожизненное лишение свободы.

Кроме того, двое "титушек" из состава этой преступной группы по вышеупомянутым эпизодам ранее уже получили обвинительные приговоры и отбывают наказание, еще в отношении четырех человек в настоящее время судебное разбирательство продолжается.