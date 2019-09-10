Убийство журналиста Веремия: Верховный суд оставил "титушку" Крысина за решеткой

Адвокаты Крысина просили суд оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым его осудили условно.

Коллегия судей Верховного суда оставила в силе приговор «титушке» Юрию Крысину в виде лишения свободы сроком на 5 лет по делу об убийстве в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял, рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Крысина, просивших оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым «титушка» был осужден условно.

Читайте такжеМать убитого "титушками" журналиста Вячеслава Веремия представила книгу сына (видео)«Приговор Апелляционного суда города Киева от 13 июня 2018 года в отношении Юрия Крысина оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Крысина – без удовлетворения. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит», – говорится в постановлении.

На заседании суда защитники потерпевшей - вдовы Веремия Светланы Кирилаш и сама потерпевшая заявили суду, что ни о каком раскаянии со стороны Крысина как смягчающего обстоятельства не может быть и речи. В частности, Кирилаш отметила, что она не услышала никаких извинений со стороны Крысина, ни сожаления и предложений возместить моральный ущерб. Зато все время Крысин демонстрировал вызывающее поведение к потерпевшим, в том числе и к ней.

Аналогичную позицию высказала прокурор Юлия Малашич, которая сказала, что никаких фактов, подтверждающих искреннее раскаяние Крысина, нет, а поэтому к нему нельзя применить норму Уголовного кодекса, которая предоставляет суду право освобождать осужденного от отбывания наказания в случае его чистосердечного раскаяния.

Читайте также"Вы работаете по $100 каждый": охранник Крысина подробно рассказал в суде, кто в 2014 году управлял "титушками"Также она отметила, что аргументы защитников Крысина о том, что смягчающим обстоятельством является наличие у него малолетних детей, не выдерживает критики, поскольку в свое время, когда Крысина был освобожден из следственного изолятора, он поехал не к своим детям, а прятать оружие, которое было вещественным доказательством.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Действия Крысина, который добивал битой раненого журналиста, были квалифицированы как хулиганство.

22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия непричастен.

В начале октября 2018 года Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания.

Дарницкий райсуд Киева в настоящее время рассматривает еще одно дело против Крысина - о противодействии активистам Евромайдана и пытках.