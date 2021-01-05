В Министерстве внутренних дел утверждают, что материалы о причастности высшего руководства Беларуси к устранению политических оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета, которые появились в сети, соответствуют нынешней версии следствия.

Защита Андрея Антоненко считает, что правоохранители не рассматривали информацию о причастности белорусских спецслужб к убийству Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении юридической компании "Сенс Украины".

"Тщательно изучив все представленные следствием "доказательства", защита утверждает, исходя из имеющихся материалов, что ранее версия о причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась. Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих пропагандистских заявлений и выступлений перед законодателями и во время телевизионных шоу, всеми силами пытаясь ввести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси — ни одного упоминания".

В компании добавили, что "если причастности белорусских спецслужб к этому убийству подтвердится, то возникнет вопрос, не сознательно ли руководители МВД и Нацполиции покрывали как заказчиков так и исполнителей, указывая на заведомо непричастных лиц и на ложные версии мотива, подобно тому, как это делалось в начале расследования убийства Екатерины Гандзюк".

Белорусский след в убийстве Шеремета: что известно

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста и расследуют их.

В Министерстве внутренних дел утверждают, что материалы о причастности высшего руководства Беларуси к устранению политических оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета, которые появились в сети, соответствуют нынешней версии следствия. Поэтому на дело рок-музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко ("Лиса") и военной медсестры Яны Дугарь они никак не повлияют.

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Автор: Екатерина Лиманская