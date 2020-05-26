Подозреваемой в убийстве Шеремета за три часа собрали 168 тысяч гривень для залога – адвокат

Накануне судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец изменил меру пресечения для Яны Дугарь.

Неравнодушные люди собрали 168 тысяч гривень залога для подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь.

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Об этом в Facebook сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец, который сегодня утром опубликовал пост о начале сбора средств для внесения залога, поскольку заработок медсестры не позволяет собрать такую сумму самостоятельно в течение 5 дней.

Через несколько часов после начала сбора средств Коломиец написал, что сумма уже собрана, а средства на счет для сбора прислали более 500 человек.

"Друзья, невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком... Избыток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями - для правовой помощи другим добровольцам", - заявил он.

Адвокат объяснил, почему прокуроры просили именно о такой сумме залога. "Залог назначили в расчете на то, что средства вовремя не внесут и можно будет просить о содержании под стражей. Хотя обоснование залога полный абсурд. Мол, за 9 лет получила 508 тысяч гривень (это примерно по 4,5 тысячи в месяц), поэтому может внести. И им же хорошо известно, что Яна сирота и другого дохода не имеет. 168 тысяч - это огромная сумма для Яны, при том, что за эти полгода домашнего ареста ей выплачивали только "голую" ставку (что-то менее 2 тысяч гривень)", - подчеркнул Коломиец.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении машины Шеремета и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

25 мая судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч 150 гривень с обязательством носить электронный браслет.

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