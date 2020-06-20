Пули попали в сердце: в полиции раскрыли новые подробности убийства копа в Днепре

С места происшествия изъяли пистолет Макарова и сумку с деньгами.

В полиции раскрыли новые подробности убийства 26-летнего старшего лейтенанта Дарвина Потуданского в Днепре.

Читайте такжеВ Днепре неизвестный похитил из машины две спортивные сумки, набитые наличными на 4 миллиона гривень (видео)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, по факту убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. О происшествии сообщили в территориальное управление Государственного бюро расследований в городе Полтава.

В полиции напомнили, что 19 июня утром в городе было совершено разбойное нападение, во время которого нападавший угрожал потерпевшему оружием и завладел крупной суммой денег. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульных предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский, Богдан Черепий и Константин Семенюта заметили похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя они приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения по улице Запорожское шоссе злоумышленник, сидевший на заднем сидении собственного автомобиля, смог достать из-под сиденья пистолет Макарова и выстрелить в полицейского, который находился рядом. Затем направил оружие в сторону второго полицейского – Богдана Черепия, который сидел за рулем.

Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападавшего. Когда на стрелка надели наручники, Дарвин умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова, из которого убили сотрудника полиции, а также сумку с деньгами, похищенными во время разбойного нападения.

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