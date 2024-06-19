По его словам, более эффективным будет боец, отобранный и обученный, чем мобилизованный.

Мобилизация почему-то благодаря российским ИПСО и многим недостаткам процесса воспринимается населением, как нечто более принудительное. Батальон таким способом не будет работать. На фоне этого рекрутинг имеет больше преимуществ.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил Сергей Тимофейко с позывным "Кинг" - представитель рекрутингового центра 63-й отдельной механизированной бригады, оператор дронов и писатель.

Военный отметил, что для эффективной службы нужен творческий подход, желание научиться, иногда научиться буквально во время работы. В частности, это касается работы операторов БПЛА. По его словам, дроны меняются, становятся круче, появляются очень много нововведений, к которым нужно приспосабливаться.

Видео дня

"Человек, которого мобилизуют, или который случайно попадет к нам в подразделение, то коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Человек, которого мы сознательно отберем благодаря рекрутингу, то этот человек придет домой, посмотрит в зеркало, увидит у себя в глазах, что он хочет убивать российских солдат, найдет в себе мотивацию, начнет готовиться к этому, то такой человек нам подойдет лучше. Сознательный выбор всегда определяет кто человек будет на войне, будет ли он работать на поражение врага, или он будет пытаться выжить", - отметил Сергей.

Рекрутинг происходит в несколько этапов. Первый из них - информационный, чтобы человек не боялся и четко понял, каким образом он будет работать в этом подразделении.

"Мы ничего не заставляем подписывать. У нас есть белый бус, но мы туда никого не грузим, мы сами на нем ездим. Мы ходим по улицам в форме, в гражданской одежде, общаемся, объясняем, рассказываем, как все происходит, показываем видео своей работы, рассказываем, в чем эта работа заключается", - отметил он.

Отдельный воин отметил, что в его подразделении нет больших потерь. Это большой плюс для потенциальных новобранцев. Более того, благодаря грамотному командованию в подразделении Сергея нет ни одного погибшего, хотя и есть раненые.

"Мы объясняем людям гражданским, которым в соцсетях промывают мозги и рассказывают, что вы не выживете, вас загонят на убой и лучше убежать, лучше где-то там утопиться в Тисе, потому что там есть шанс. У нас шансов гораздо больше. Мы научим, как выжить, мы дадим опытную компанию головорезов, которая завезет на позицию, покажет, как работать, накормит бутербродом, даст пароль от Старлинка и так же вывезет с позиции обратно на базу. Если мы подбираем профессию человеку, которая соответствует большинству сформированных гражданских навыков, то людям это нравится, они готовы заключать контракт, они готовы работать, потому что понимают, что война - это не дождь, она сама собой не закончится", - отметил воин.

Рекрутинг в ВСУ - последние новости

Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Центре рекрутинга в ВСУ не вручают повестки, а дают информацию и подыскивают наиболее удачную вакансию для человека. По его словам, в таких центрах специалисты могут дать совет и рассказать о подразделениях, в которых есть те или иные вакансии.

В свою очередь командир подразделения аэроразведки "Terra" в составе 3-й ОШБр Николай Волохов рассказал, как проходит процесс рекрутинга в его бригаде. По его словам, человека нельзя заставить воевать.

"Что нужно делать, чтобы улучшать эту ситуацию и что мы делаем в 3-й ОШБр. Во-первых, мы готовим людей. Когда человек приходит в наш рекрутинговый центр, он получает всю необходимую информацию. Никто никаких повесток не вручает и никто никого не заставляет. Во-вторых, человек полностью получает базовые навыки выбранной вакансии. То есть, мы полностью готовим и обучаем людей базовым и главным навыкам. Это могут быть штурмовики, операторы БпЛА, менеджеры и т.д.", - пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: