В Минобороны отметили, что в настоящее время база всех вакансий в войске объединена.

В Центре рекрутинга в ВСУ не вручают повестки, там дают информацию и подыскивают наиболее удачную вакансию. Об этом сказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что база всех вакансий в армии объединена. По его словам, можно прийти в рекрутинговый центр, пообщаться со специалистом, который даст совет, расскажет о подразделениях, в которых есть вакансии.

Представитель Минобороны также отметил, что информацию можно почерпнуть также на он-лайн платформах, где есть краткое описание вакансии, требования к претенденту и сумма, которую может человек зарабатывать. При этом добавил, что в рекрутинговом центре непосредственное общение со специалистом может дать больше информации.

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"В рекрутинговых центрах не дают повестку, то есть человеку не надо бояться, что он придет и сразу его куда-то заберут. Он поинтересуется, расскажет о себе и в соответствии с профессией, человеку найдут какое-то предложение", - отметил Лазуткин.

Мобилизация в Украине

В Украине работают два варианта набора в армию - мобилизация и рекрутинг. Рекрутинг в ВСУ начал работать в 2023 году, открыты уже несколько рекрутинговых центров, которые занимаются поиском людей для службы в ВСУ.

Руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев сообщил, что самый большой конкурс на штабные должности - 70 человек на место. На втором месте - IT, на третьем - БпЛА, на четвертом - пресс-служба. На десятом - пехота.

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