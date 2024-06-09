Рекрутинг нами так разрабатывался, чтобы избежать всех негативных вещей, связанных с мобилизацией.

Командир подразделения аэроразведки "Terra" в составе 3-й ОШБр Николай Волохов рассказал, как происходит процесс рекрутинга в 3-й ОШБр.

"В большинстве случаев людям лучше говорить о плохом, чем о чем-то хорошем. Именно поэтому о рекрутинге говорят меньше. Так случилось, что слово "мобилизация" имеет негативное восприятие в обществе. Зато рекрутинг нами так разрабатывался, чтобы избежать всех негативных вещей, связанных с мобилизацией. Главная идея рекрутинга - подготовить человека и объяснить зачем это ему нужно. Поскольку, на войне не нужны люди, которые не хотят воевать и не знают для чего это им нужно", - пояснил защитник в эфире "Еспресо".

По его словам, приоритетом рекрутинга является подготовка и обучение людей. Волохов отметил, что нельзя заставить человека воевать, поскольку пользы от этого точно не будет.

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"Что нужно делать, чтобы улучшать эту ситуацию и что мы делаем в 3-й ОШБр. Во-первых, мы готовим людей. Когда человек приходит в наш рекрутинговый центр, он получает всю необходимую информацию. Никто никаких повесток не вручает и никто никого не заставляет. Во-вторых, человек полностью получает базовые навыки выбранной вакансии. То есть, мы полностью готовим и обучаем людей базовым и главным навыкам. Это могут быть штурмовики, операторы БПЛА, менеджеры и т.д.", - рассказал военный.

Мобилизация в Украине - рекрутинговые центры

В Украине рекрутинг в ВСУ начал работать в 2023 году. Сначала это происходило через компанию Lobby X, которая искала для украинской армии нужных специалистов.

Популярность должностей в ар мии очень отличается друг от друга. Сейчас государство ведет работу над созданием агентства рекрутинга, которое должно больше централизовать и нарабатывать политику из одного источника.

Украинские военные пробуют новый способ рекрутинга, пытаясь пополнить ряды истощенных подразделений на передовой. Как писал The Wall Street Journal, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

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