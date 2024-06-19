Военный предположил, что, вероятно, скоро придется воевать всем.

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что война в Украине не выполнила "нациеобразующую функцию". По его словам, сейчас общество не принимает соучастия в войне.

"Вопрос в том, что, к большому сожалению, война не выполнила нациеобразующую функцию. Сегодня общество не принимает соучастия в войне. Я не говорю о том, что все должны воевать, хотя, возможно, рано или поздно всем придется - и мужчинам, и женщинам. Людям не нравится вылезать из зоны комфорта, в том числе из ментальной зоны комфорта", - отметил военный в интервью "Украинской правде".

Кухарчук отметил, что любая война заканчивается переговорами, однако это не означает, что она не начнется позже.

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"Если мы хотим остановить противника, просто снизить градус, временно расслабиться - для того, чтобы наши будущие поколения решали эти вопросы в дальнейшем, то можно заключить какой-то позорный мир. Но он будет означать, что через 10, 20, 30, 30 даже 50 лет будет продолжение", - объяснил комбат 3-й штурмовой.

Боец также прокомментировал новый закон об усилении мобилизации. По его словам, пока результата он не видит.

"Я вижу колл-центры, которые работают, которые разводят на деньги европейцев. Вижу правоохранительные органы, которые их крышуют. Вижу народных депутатов, которые их крышуют. Мобилизация пенсионеров - там да. Людей до 57 лет, но многие из них выглядят уже на 70. Это не выход из ситуации", - подчеркнул Кухарчук.

Он отметил, что в странах Европы некоторые люди в 70 могут выглядеть моложе, однако в Украине это может быть наоборот.

"Человек после 45-50 лет рассыпается в Украине. Мужчины рассыпаются. Тем более, если мы говорим о категории мужчин, которые за 10 тысяч долларов не могут себе купить белый билет. И представьте, его мобилизуют, присылают на фронт и говорят: "Иди воюй". Если его в окоп посадить, то он еще будет сидеть. Не убежит из-за того, что будет убегать - рассыплется. Но представьте, такому человеку скажут штурмовать. Что он будет делать?", - спросил военный.

Кухарчук рассказал, что средний возраст в его батальоне - 33 года.

"Это мы говорим обо всех, включая тех, кто выполняет тыловые функции. Если мы говорим о среднем возрасте пехотинца, штурмовика - то это до 30 лет", - объяснил комбат.

Также Третья штурмовая известна своим активным и агрессивным рекрутингом. По словам бойца, только так удается привлекать молодежь к войне.

"Бывает, что люди получают повестки, а потом приходят в рекрут-центры Третьей штурмовой и говорят: "Я не знал, сомневался, но я получил повестку - давайте я уже лучше к вам пойду". И таких берем, если видим, что человек мотивирован и готов воевать. У нас нет такого, что нам присылают кого-то из мобилизованных. Я сейчас хожу по тюрьмам, я же не просто говорю: "Дайте мне 100 человек, я их заберу и отправлю в бой". Нет - я с каждым из них провожу собеседования. Смотрю, насколько человек сможет быть интегрирован в коллектив", - добавил Кухарчук.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее комбат бригады Национальной гвардии "Буревій" Владимир Жданов заявил, что соцсети искажают реалии в ВСУ. По его словам, там принято показывать только один негатив, поэтому военнообязанные и боятся мобилизации.

"Конечно. Там не принято показывать какой-то позитив в армии. Все, что находишь из позитива, - выставляют или военные, или СМИ, которые брали у них интервью, например. И этого очень мало. Если листать ленты обычных людей - там один негатив, всем все не так", - отметил военный.

В то же время командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что заключенные мобилизованные смогут показывать результаты на поле боя.

"В начале полномасштабной войны мы начинали свой путь со стрелковой роты, это территориальная оборона. У меня второй взвод был на 90% укомплектован людьми, которые были лишены свободы на территории Украины, отбыли свое наказание и вернулись к нормальной жизни", - отметил он.

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