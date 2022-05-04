Мальчик пережил настоящий ад.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля - оккупанты зверски бомбят и превращают в руины цветущий и успешный Мариуполь убивая его мирных жителей.

Так, 8-летний мариуполец в дневнике рассказал о своих недетских эмоциях, пережитых в блокадном городе. Несколько страниц из детской рукописи обнародовал мариупольский художник и актер Евгений Сосновский в Facebook.

Мальчик пережил настоящий ад.

Маленький мариуполец отмечает, что ему 8 лет, сестре – 15, а маме – 38 и ей нужны перевязки. Его рассказ об обыденных вещах таких, как сон, чтение, прерываются страшными сообщениями.

"Еще у меня умер дедушка. У меня - рана на спине, содранная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы - выдранное "мясо на руке" и рана на ноге", – рассказывает мальчик.

Переживая самое страшное в своей жизни, он таки ищет что-то доброе и светлое. Так, пишет о своей новой подруге Вике, у которой хорошие родители. Ребенок радуется, что у него вскоре день рождения и что бабушка вернулась, когда ходила за водой.

Больше всего боли в рассказах ребенок на последней странице. Там шариковой ручкой нарисованы страшные и совсем недетские картинки: люди, которые лежат на полу, а также разрушенные дома - все, что потеряли мариупольцы с начала войны.

"У меня умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь", – детской рукой написано действительно жуткое предложение.

Блокада Мариуполя: что известно

2 мая при участии Красного Креста и ООН удалось вывезти из "Азовстали" более 150 гражданских людей. Только 3 мая им удалось доехать до Запорожья.

В ночь на 3 мая оккупанты нанесли сокрушительные авиаударов по заводу. Погибли 2 мирные жительницы, еще 10 человек получили ранения.

Утром 3 мая оккупанты начали штурмовать завод, привлекли танки, пехоту, десантников.

Между тем Россия незаконно депортирует жителей города на свою территорию. Люди вынуждены в течение нескольких недель выживать в фильтрационных лагерях.

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