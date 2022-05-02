Враг продолжает обстреливать здания на "Азовстали", где прячутся от опасности гражданские.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.

"После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в г. Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся от опасности гражданские лица", - говорится в сообщении.

В частности, враг осуществляет авиаудары и ведет огонь, используя корабельную артиллерию и танки.

"Также во время очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцами полка "Азов" уничтожено 5 вражеских оккупантов", - добавили в "Азове".

Как сообщал УНИАН, по данным городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", сегодня, 2 мая, удалось вывести более 100 гражданских людей.

Он надеется, что вражеские войска дадут возможность людям эвакуироваться и добраться на территорию, подконтрольную нашей стране.

Что касается вопроса гуманитарного коридора для раненых украинских военных, то, как отметил Бойченко, это отдельная процедура.

1 мая началась эвакуация гражданских лиц из "Азовстали". Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек уже выехали в Запорожье.

30 апреля из "Азовстали" для эвакуации передали 20 гражданских.

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