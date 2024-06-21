Тысячи бордов с пиаром Порошенко возмутили военного: спекулирует на ВСУ

Военный ответил на массированную бордовую пиар-кампанию Порошенко.

Тысячи биг-бордов стоимостью в миллионы гривен с рекламой фонда Порошенко по всей стране – неуместный пиар лидера "Европейской солидарности" и спекуляция на ВСУ, – пишет украинский военный Алексей "Сталкер".

"Биг-борды с политической рекламой Порошенко захватили всю страну. На них он пиарит себя и свой фонд, показывая, как сильно он помогает армии. Сотни бордов только в одном Киеве, но зачем такое количество, уже выборы начались? Бюджет этой пиар-акции миллионы гривен, очень странно, почему другие большие фонды так не делают? Может, они чего-то не знают или не понимают, как нужно пиариться на помощи ВСУ, чтобы на выборах победить…", - пишет военный.

Алексей "Сталкер" отмечает, что именно к благотворительному фонду Порошенко, реклама которого размещена на бордах, сейчас есть вопросы по махинациям на военных облигациях.

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"Больше всего удивляет, что (Порошенко – ред.) рекламирует свой фонд за миллионы гривен, а с другой стороны призывает сбрасывать донаты в этот фонд, а к самому фонду были вопросы насчет махинаций на военных облигациях на 50 млн грн", - отмечает военный.

По словам Сталкера, пиар Порошенко на ВСУ выглядит циничным.

"Мне реально тяжело осознать, зачем лидеру "Евросолидарности" выбрасывать миллионы на рекламу себя, если и так все помнят, что он с кумом Свинарчуком нормально так заработал деньжат на оборонке, даже Медведчуку пришлось трубу отдать, чтобы тот не скучал без денег. Так цинично это выглядит, что с одной стороны грабил страну в течение 20 лет на разных должностях, а сейчас ездишь с десятками камер, чтобы показать какой ты "волонтер"", - отмечает защитник.

По его словам, помощь фронту можно оказывать и без пиар-кампании и спекулирования на ВСУ.

"Понятно, что Порошенко уже мечтает о выборах, но пиарится на армии, чтобы потом снова прийти и грабить эту армию — это смешно. Попробуй без рекламы и камер просто купить дронов, как это делают другие большие фонды, а мы попытаемся поверить, что ты это делаешь без политической выгоды", - резюмирует военный.

Как сообщалось, Петр Порошенко через свой банк вложил в военные облигации 156 млн грн, заработав 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли.