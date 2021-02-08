Корреспондент ТСН Татьяна Штан расскажет о главных причинах и последствиях недостатка питьевой воды для украинцев

Сегодня, 8 февраля, в 19.30 в эфире ТСН на телеканале «1+1» состоится премьера спецпроекта «Пий до дна» о дефиците и качестве питьевой воды в Украине. Это - 5-серийный цикл сюжетов, в которых журналисты исследуют, куда исчезает вода из кранов и колодцев украинцев и почему даже там, где она есть, вода часто не подходит для питья.

Автором спецпроекта стала спецкорреспондент ТСН Татьяна Штан, которая начала исследовать питьевую воду после того, как узнала о своей беременности. Журналистка выяснила, что ждет следующие поколения украинцев через 20-30-50 лет, ведь по прогнозам ООН к тому времени водный дефицит уже ощутят 80% населения планеты.

ТСН провела собственные экспертные расчеты, согласно которым в будущем вода может стоить украинцам 7 тысяч долларов за куб. Также журналистка нашла города и села, где ситуация с водными ресурсами критическая.

Съемки продолжались более 6 месяцев, за это время Татьяна Штан проверила качество воды по всей Украине. Настоящим открытием стали результаты исследований воды в колодцах вокруг одного из самых популярных курортов Украины Миргорода. Что обнаружили лабораторные исследования - зрители узнают в одном из сюжетов.

По словам заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, сейчас в Украине более 280 населенных пунктов, где нет собственных источников питьевой воды, или они не пригодны для питья. Команда ТСН нашла город на Николаевщине, где нету даже центрального трубопровода.

«Уже более 20 лет единственный источник воды для целого города Еланец - специальные бетонные резервуары, куда заливают привозную воду. Качество ее сомнительное, зато цена космическая. Трубопровод в городке еще в 90-х порезали. Во время съемок мы показательно привези машину с бутлями питьевой воды и просто раздавали на улице - бесплатно. Было больно смотреть, как дети хватали воду, как конфеты, и удивлялись, что она бесплатная. в общем, спецпроект показал: если не принимать никаких мер по ситуации с дефицитом воды уже сейчас, наши дети окажутся перед выбором - покупать дорогущую воду заграницей или опреснять морскую, что тоже недешево», - рассказывает Ольга Кашпор.

ТСН также подняли вопрос мусорного коллапса в Закарпатье и показали, как пластиковая бутылка может добратьсядо плаценты еще нарождённого ребенка. Редактором проекта является Ольга Кашпор, заместитель директора департамента по новым форматам, главный режиссер ТСН - Олеся Коваленко.

Смотрите новый спецпроект «Пий до дна» ежедневно в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на «1+1».

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Автор: УНИАН