"Как в Мавзолей": в сети показали огромную очередь на автобус в Киеве (фото, видео)

Скопление пассажиров зафиксировали на конечной остановке на столичной Троещине.

В одном из отдаленных районов Киева сегодня утром образовалась внушительная очередь на остановке автобуса.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Речь идет о конечной остановке коммунального автобуса №114 на Троещине.

"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - написал автор публикации.

В комментариях негативно отреагировали на данный инцидент, отметив неудовлетворительную организацию перевозок во время карантина.

"Боже... и это при том что автобусов более чем достаточно, чтобы обеспечить нормальный выпуск! Когда в Европе никаких "спецпропусков не вводили, а просто увеличили выпуск - у нас только таким маразмом и занимаются", "Очередь как при союзе в Мавзолей", "Это издевательство какое-то, это что трудно пустить больше единиц транспорта? Это что нельзя диспетчерам сказать чтоб регулировали время ? То час нет ничего, потом лезет 5 троллейбусов, (30), это ужас", - идет речь в комментариях под постом.

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявили о намерении запустить полноценную работу коммунального транспорта уже с 22 мая.