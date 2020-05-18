"Как в Мавзолей": в сети показали огромную очередь на автобус в Киеве (фото, видео)
В одном из отдаленных районов Киева сегодня утром образовалась внушительная очередь на остановке автобуса.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Речь идет о конечной остановке коммунального автобуса №114 на Троещине.
"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - написал автор публикации.
В комментариях негативно отреагировали на данный инцидент, отметив неудовлетворительную организацию перевозок во время карантина.
"Боже... и это при том что автобусов более чем достаточно, чтобы обеспечить нормальный выпуск! Когда в Европе никаких "спецпропусков не вводили, а просто увеличили выпуск - у нас только таким маразмом и занимаются", "Очередь как при союзе в Мавзолей", "Это издевательство какое-то, это что трудно пустить больше единиц транспорта? Это что нельзя диспетчерам сказать чтоб регулировали время ? То час нет ничего, потом лезет 5 троллейбусов, (30), это ужас", - идет речь в комментариях под постом.
Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявили о намерении запустить полноценную работу коммунального транспорта уже с 22 мая.