В ночь на 2 мая в храмах по всей стране прошли праздничные службы.

На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре (УПЦ Московского партиархата) прихожане проигнорировали меры социального дистанцирования и масочный режим.

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Как свидетельствуют фото, опубликованные "Буквами", прихожане собрались в толпу, масок не было практически ни у кого.

Напомним, по данным полиции в Украине ночные и утренние богослужения по случаю Пасхи прошли в целом спокойно. Праздничные богослужения отправляли в более 12 тысяч храмов.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации правоохранителей, всего в мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие более 743 тыс. граждан.

Отмечается, что подавляющее большинство граждан соблюдали карантинные ограничения. Впрочем, в полицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях.

Больше всего зафиксированных нарушений, связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок – 16, еще 8 – конфликтов во время проведения религиозных обрядов и одно хулиганство.

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Автор: Дмитрий Захаров