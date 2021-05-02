На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре (УПЦ Московского партиархата) прихожане проигнорировали меры социального дистанцирования и масочный режим.
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Как свидетельствуют фото, опубликованные "Буквами", прихожане собрались в толпу, масок не было практически ни у кого.
Напомним, по данным полиции в Украине ночные и утренние богослужения по случаю Пасхи прошли в целом спокойно. Праздничные богослужения отправляли в более 12 тысяч храмов.
Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации правоохранителей, всего в мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие более 743 тыс. граждан.
Отмечается, что подавляющее большинство граждан соблюдали карантинные ограничения. Впрочем, в полицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях.
Больше всего зафиксированных нарушений, связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок – 16, еще 8 – конфликтов во время проведения религиозных обрядов и одно хулиганство.
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