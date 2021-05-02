За ночь зафиксировано 8 конфликтов во время проведения религиозных обрядов и одно хулиганство.

В Украине ночные и утренние богослужения по случаю Пасхи прошли в целом спокойно.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте такжеВ полиции назвали количество нарушений за период усиленного карантина в КиевеКак отмечается, на территории государства в ночь с 1 на 2 мая праздничные богослужения отправляли в более 12 тысяч храмов.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации правоохранителей, всего в мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие более 743 тыс. граждан.

Отмечается, что подавляющее большинство граждан соблюдали карантинные ограничения. Впрочем, в полицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях.

Больше всего зафиксированных нарушений, связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок – 16, еще 8 – конфликтов во время проведения религиозных обрядов и одно хулиганство.

В результате составлено 5 административных протоколов.

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Автор: Инна Андалицкая