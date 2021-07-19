Одним из опосредованных негативных последствий внедрения дистанционного обучения стал рост уровня напряженности в семьях.

Абсолютное большинство родителей (65%) в Украине выступают против введения дистанционного образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии и презентованного сегодня во время пресс-конференции.

В то же время, как показал опрос, 50% семей, чьи дети или внуки ходят в школу, согласились с тем, что введение дистанционного образования в той или иной степени способствовало защите их семьи от потенциального заражения коронавирусной инфекцией.

56% отметили, что проблем от введения дистанционной формы обучения было больше, чем пользы.

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Анализ результатов опроса по разным делениями позволяет прийти к выводу, что в поселках городского типа и городах с населением более 500 тыс. поддержка дистанционного образования выше, чем в других типах населенных пунктов. В то же время наибольшее сопротивление дистанционной форме образования (72%) наблюдается среди жителей сел.

"Больше всего с проблемами во время дистанционного образования сталкивались жители Донецкой и Луганской областей (79%), восточных (60%) и южных (59%) областей страны, меньше всего – жители центральной Украины (50%). Среди самых распространенных проблем, которые возникали во время дистанционного образования, родители отмечали снижение уровня успеваемости детей (72%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время учебы (51%) и формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения (50%)", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также, как свидетельствуют данные исследования, семьи из разных областей Украины встречались с несколько разными препятствиями на пути к получению их детьми среднего образования. Родители из западной и южной Украины чаще родителей из других частей государства жаловались на плохое качество домашней интернет-связи во время обучения. Для родителей детей из Донецкой и Луганской областей, кроме падения успеваемости, наиболее остро стоял вопрос использования различных онлайн-платформ и мессенджеров в коммуникации детей с учителями (47%) и нехватки технических устройств для участия в онлайн-уроках (44%).

Кроме того, опрос показал, что родители из сел чаще родителей из других населенных пунктов сообщали о проблеме отсутствия технических устройств для участия в онлайн-уроках: 53% родителей указали именно на эту проблему по сравнению с 20% в крупных городах (свыше 500 тыс. населения). Так же родители в селах намного чаще жаловались на плохое качество интернет-связи (60% против 29%) и проблему с использованием различных онлайн-платформ и мессенджеров в коммуникации (51% против 33%).

"Матери и бабушки по сравнению с папами и дедушками на 21% чаще сообщали о плохом качестве интернет-связи и на 19% чаще об отсутствии технических устройств для участия в онлайн-уроках. Однако такая разница может быть объяснена тем, что женщины чаще занимаются уходом за детьми, а также чаще присутствуют дома во время проведения онлайн-уроков, что увеличивает их осведомленность о технических сложностях, которые возникают непосредственно во время урока", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, по данным социологов, одним из опосредованных негативных последствий внедрения дистанционного обучения стало увеличение напряженности в семьях. Об этом сообщили 57% опрошенных родителей. При этом женщины, которые в основном больше времени проводят дома с детьми, сообщали о росте напряженности на 8% чаще мужчин.

Всеукраинский опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года. Было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТИ) и является репрезентативным по таким показателям как: пол, возраст, макрорегион проживания, тип населенного пункта. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

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Автор: Леся Лещенко