С 18 по 31 декабря ТСН уже традиционно проводила голосование за героев ежегодной премии «Ті, що вражають». В течение этой недели зрители посмотрели сюжеты о каждом из семи победителей и познакомились со своими героями поближе.

Среди девятнадцати номинантов в 2020 году голосованием на сайте tsn.ua были определены семь лидеров. Это - медики киевской 9-й больницы, которые в пик эпидемии спасали людей от коронавируса. Врач Иван Венжинович, которой уберег сотни жизней, а сам не смог спастись от COVIDа. Карина Статищак, которая несмотря на потерю ноги осуществила мечту и станцевала в «Танцах со звездами». Волынские монахи, во время весеннего локдауна организовали доставку медиков на работу. Киевлянка, посреди поля спасла собаку от пыток и Сергей с Угринова, который спас друга от пожара. А также черкащанка Татьяна, отдала почку сыну и стала первым донором органа в своем городе. Журналисты ТСН посетили каждого героя и вручили награду, а также сняли новые сюжеты о том, как за год изменилось их жизни.

Больше всего голосов зрители отдали за медиков киевской 9-й больницы, что стало для них настоящим сюрпризом.

«Для меня это было неожиданно. Очень изменилось в обществе отношение к работе врачей. Я благодарен людям за доверие», – признается врач Владимир Лиходиевський.

Журналистка Елена Лоскун рассказала, что почти год медики работают здесь 24/7, ведь отделение интенсивной терапии заполнено на 100%. Врачи уже привыкли к титаническим нагрузкам, но признаются, что терять пациентов не привыкнут никогда. Самая большая радость для них – когда выздоравливают, на первый взгляд, безнадежно больные. Также в сюжете рассказали, что большинство врачей провели Рождество на работе, но в сочельник мечтали, чтобы эпидемия закончилась, и хотят просто нормально выспаться.

Корреспондент Светлана Паук встретилась с шестнадцатилетним Сергеем с Угринова, который в прошлом году вытащил из пожара друга. В помещении сельского клуба произошел взрыв газа, когда восемь детей репетировали вертеп перед Рождеством. Сергей единственный, кто вернулся за своим потерявшим сознание другом в огонь.

«Я себя героем не считаю, я думаю, что на моем месте это сделал бы каждый, если бы увидел, что в огне остался кто-то», – рассказывает парень.

Даже через год у подростка заметны следы ожогов на лице, руки – в компрессионных перчатках, под которыми до сих пор есть загрубевшей рубцы после нескольких пересадок кожи. Впереди у парня еще месяц реабилитации и целый год процедур, но главное – несколько пластических операций, чтобы убрать рубцы. Для всех зрителей ТСН Сергей с друзьями, которые также обгорели при пожаре, записали новогоднее видеопоздравление. Больше смотрите по ссылке:

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Посмертно победителем премии ТСН «Ті, що вражають» также стал врач-терапевт Иван Венжинович, который спасал людей от коронавируса, а сам умер через него в сентябре прошлого года. В сюжете рассказали, что медик был настоящим светилом медицины, в родном Почаеве его имя знают все. До самой смерти работал на истощение в выходные и праздники, а когда решился уйти в отпуск – заболел и через тяжелую пневмонию не выжил. ТСН вручили победную отличие жене погибшего врача.

«Я хочу поблагодарить каждого, кто проголосовал за моего мужа. Я очень поражена, что чужие люди, которые даже не знали его никогда, оценили значимость его жизни, его работу », – говорит вдова Ирина Венжинович.

По результатам зрительского голосования, награду также получают волынские духовники. Монахи Жидичинского Свято-Николаевского монастыря во время весеннего локдауна предоставили 2 автобуса и бесплатно три месяца возили и забирали медиков из соседних сел на работу. Своей инициативой побудили подключиться к помощи и многих местных жителей. За этот год духовники с медиками стали настоящими друзьями и многому друг у друга научились, рассказывает корреспондент Татьяна Хомич. Больше смотрите здесь.

Напоминаем, ежегодная премия ТСН «Ті, що вражають» – это награда, в которой традиционно награждают украинцев, которые проявили стойкость, смелость, решительность во время бурных событиях уходящего года. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.

Истории остальных победителей премии «Ті, що вражають» смотрите до конца этой недели в 19:30 в эфире ТСН на «1+1».

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Автор: УНИАН