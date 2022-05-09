Женщина могла сделать пиццу из теста на воде и консервов, для детей это было самым вкусным блюдом.

В Мариуполе есть немало героев. "Азов" держит оборону города, медики под обстрелами спасают раненых, а еще есть простые люди, которые не давали детям скучать и забывать о мирной жизни. Одна из таких людей - женщина, которую называли "Тетя Суп".

Она кормила детей и взрослых на "Азовстали", сообщает Мариупольский городской совет.

Женщину удалось эвакуировать. Она рассказала, что вместе с мужем прожила в укрытиях "Азовстали" 2 месяца и 4 дня. Женщина кормила взрослых и детей. Она готовила еду и старалась не давать маленьким жителям осажденного Мариуполя грустить. Дети не могли запомнить ее имя, поэтому она сказала, чтобы они называли ее "Тетя Суп".

Женщина проводила "конкурсы" - дети рисовали еду из мирной жизни, потом она пыталась приготовить эти блюда из тех продуктов, которые были на "Азовстали". Обычное тесто на воде и консервы "Тетя Суп" превращала в самую вкусную в мире пиццу. Женщина с улыбкой рассказывает, как спасала детей от голода и печали, и не кичится своим добрым сердцем.

"Что за сила в этих прекрасных людях? Война, кругом смерть, бомбы сбрасывают ежеминутно, а они продолжают бороться за жизнь, верить в лучшее и дарить друг другу любовь", - отметили в горсовете Мариуполя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе люди начали писать на дверях квартир даты, когда там были найдены тела.

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