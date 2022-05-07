В квартирах Мариуполя остаются тела неизвестных погибших.

В Мариуполе российские оккупанты до сих пор не дали разрешения местным на захоронение погибших.

Об этом в Telegram сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в квартирах остаются тела неизвестных погибших, но до них не дошли "по очереди" для вывоза и захоронения. Поэтому, когда тела обнаруживают, то люди пишут на входной двери в квартиру не дату смерти, а дату, когда тело было найдено.

Как сообщал УНИАН, сегодня Андрющенко также сообщал, что участники разбора завалов в Мариуполе утверждают, что под каждым домом, который они разгребали, было около 80-100 трупов. Несмотря на это, по словам Андрющенко, есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать.

Справка УНИАН. 13 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что по предварительным данным администрации Донецкой области, в городе Мариуполе на тот момент погибло уже от 20 до 22 тыс. граждан.

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