Экс-военный планировал взорвать госпиталь и железнодорожные пути (фото)

Бывший военнослужащий ВСУ ставил целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

В Луганской области правоохранители предотвратили совершение ряда террористических актов бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

«Гражданин планировал осуществить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства возле здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники», - говорится в сообщении.

Экс-военнослужащий разоблачен и задержан, а взрывчатку отыскали и изъяли.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.1 ст.258 УК Украины.

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