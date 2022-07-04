Команда Министерства цифровой трансформации работает сейчас над техническим запуском сервиса.

В приложении "Дия" можно будет проверить подлинность нотариального документа.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Украины в Telegram.

"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дию". Поэтому первой будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда Минцифры работает сейчас над техническим запуском сервиса.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание в "Дие".

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