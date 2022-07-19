Ожидается перевод загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.

В приложения "Дия" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде", - отметил Федоров.

Он также добавил, что уже завершаются технические детали по разработке и вскоре будет бета-тест функции.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дия" тестируют автоматизированную регистрацию обществ с ограниченной ответственностью (ООО) для физических лиц.

Также команда Министерства цифровой трансформации работает сейчас над техническим запуском сервиса, который позволит проверить подлинность нотариального документа в приложения "Дия".

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание в "Дии".

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