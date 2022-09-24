После эксгумации тел на месте массового захоронения в Изюме жена Сергея Совы опознала его.

Тело военнослужащего Сергея Совы, которое было найдено в массовом захоронении в Изюме с желто-синим браслетом на руке, передали для надлежащего захоронения.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это - военнослужащий. Его по татуировке узнала жена", – написал он.

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Напомним, Сергей Сова считался без вести пропавшим с 19 апреля, его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

После эксгумации тел на месте массового захоронения в Изюме жена Совы узнала его. После официального опознания родные захотели забрать тело Сергея в родной город Никополь.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский присвоил Сергею Сове звание Героя Украины посмертно.

Отметим, что фотография, на которой изображена рука с сине-желтыми браслетами, облетела весь мир. Оказалось, что она принадлежит бойцу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Массовые захоронения на Харьковщине

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Эксгумация тел убитых оккупантами людей продолжалась две недели. Тела погибших на экспертизу везли в Харьков.

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