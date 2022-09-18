Экспертизы будут проводить в Харькове.

В освобожденном Изюме на Харьковщине продолжается эксгумация тел убитых оккупантами людей. Работа продлится еще почти две недели.

Об этом в эфире нацмарафона 18 сентября сообщил городской голова изюма Валерий Марченко.

Отмечается, что тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

Видео дня

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", - добавил мэр Изюма.

По состоянию на 18 сентября в городе остаются до 15 тыс. жителей. Сейчас в Изюм возвращаются люди, которые ранее покинули свои дома.

Марченко заявил, что горожане в ближайшее время смогут получить гуманитарную помощь.

"С понедельника, 19 сентября, будут открываться мобильные офисы банков, где можно будет снять средства. Также с понедельника через почту планируем возобновить выдачу пенсий тем, кто получал ее через почту",- подытожил городской голова.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Вас также могут заинтересовать новости: