Сейчас происходит эксгумация и опознание, некоторые тела уже идентифицированы.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что происходит с телами людей, обнаруженными в массовых захоронениях в Изюме Харьковской области.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас действительно наши поисковые команды там, уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко там, я с ним каждый день на связи. Он рассказывает страшные вещи - это правда. Происходит эксгумация, затем опознание, уже некоторые идентифицированы. Конечно сообщают их родным, которые сдали ДНК, которых могли установить – это процесс очень тяжелый и мне очень жаль, что люди действительно получают такую информацию. Но, к сожалению, мы видим это страшное количество людей, могил, братских могил, замученных гражданских", - акцентировала Верещук.

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Она отметила, что мировое сообщество должно отреагировать на массовые преступления РФ против украинского народа и признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Я очень надеюсь, что мировое сообщество не пройдет мимо. Я никогда не поверю, что могут быть такие черствые лидеры, такие бездушные, которые могут себе позволить сказать, что это не геноцид. Которые могут себе позволить сказать, что это (РФ - УНИАН) не государство-террорист. Ни одна цивилизация никогда не может себе позволить, чтобы смотреть на это все и молча наблюдать, если это цивилизация. Я надеюсь, что демократия и цивилизованные принципы возьмут верх", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений людей.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов, эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали на сегодня 59 тел в Изюме. Среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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