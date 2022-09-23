По словам полковника полиции, в Изюме завершается эксгумация тел погибших и захороненных людей.

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 427 тел украинских граждан, из них 5 – детских.

Об этом во время брифинге в Military Media Center сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины полковник полиции Сергей Пантелеев.

"На сегодня мы завершаем эксгумацию тел наших граждан, погибших и захороненных в городе Изюм. На данный момент полицией поднято с земли 427 тел наших граждан, из которых 202 — это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 детей", - сказал он.

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По словам Пантелеева, 11 эксгумированных тел настолько изуродованы, что без судебно-медицинской экспертизы невозможно установить их пол.

"Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. Большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти. Точная причина гибели каждого гражданина будет установлена в результате дополнительных экспертных исследований", - добавил он.

Трагедия в Изюме: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов Изюм. Самопровозглашенный "мэр" Изюма покинул город еще до начала взятия его силами ВСУ.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. В городе было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков. А вблизи города Изюм нашли около 445 захоронений.

Потеря оккупантами контроля над изюмом считается крупнейшим поражением РФ после того, как весной от захватчиков была освобождена Киевская область.

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