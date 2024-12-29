Костопольский райсуд Ровенской области рассмотрел дело, связанное с массовым побегом военнослужащих с места дислокации, вина за которое была возложена на командира роты. Однако суд, рассмотрев объяснения командира стал на его сторону, пишет SUD.UA.
Обстоятельства дела
В Ровенской области была создана сводная рота, большинство которой составляли военнослужащие, недавно вернувшиеся после самовольного оставления воинской части. Командиром роты 23 октября 2024 года был назначен капитан Владимир С.
При этом в период с 18 по 26 ноября из роты повторно сбежали сразу 16 военнослужащих.
"Командование воинской части и прокуратура решили, что в таком положении вещей в сводной роте есть прямая вина Владимира С., в результате чего в отношении капитана был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Командира роты обвинили в том, что он не обеспечил надлежащего соблюдения воинской дисциплины и не принял меры для предотвращения побега личного состава.
В то же время на судебном заседании командир роты отметил, что пытался контролировать военнослужащих - проводил разъяснительную работу, несколько раз в день осуществлял построение личного состава. Однако проблема заключалась в том, что в его подчинении находилось слишком большое количество людей - 280 военнослужащих, большинство из которых недавно вернулись из СВЧ. Соответственно, они были демотивированы, проконтролировать каждого из них не было возможности, к тому же рота размещалась в палатках, разбросанных по обширной территории полигона.
Вывод суда
Суд пришел к выводу, что претензии, выдвинутые к капитану, являются безосновательными, а реальные доказательства халатного отношения капитана к военной службе отсутствуют. Также было непонятно, какие конкретно действия должен был совершить командир роты, чтобы предотвратить побег военнослужащих с места расположения.
Кроме того, назначение командира роты на должность состоялось только 23 октября - за месяц до массового СЗЧ, а проконтролировать 280 военнослужащих, которые жили в палатках в разных местах полигона, у него не было реальной возможности.
"В итоге Костопольский райсуд Ровенской области 17 декабря 2024 года закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении.
СЗЧ в Украине
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СВЧ или дезертировал. При этом действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись к месту прохождения службы, продолжается. Также им возобновят выплаты и социальные льготы. 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.
По мнению офицера ВСУ Вадима Васильчука, каждый случай самовольного оставления части нужно тщательно расследовать, чтобы четко выяснить причину дезертирства.