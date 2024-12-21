Рядом находится подземная галерея со светящимися в темноте картинами.

В Одесской области открыта крупнейшая в мире резиденция Святого Николая, размещенная в катакомбах.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, именно сегодня, 21 декабря, резиденция объявлена мировым рекордом.

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"Рекорд звучит так - Самая большая площадь подземной резиденции Святого Николая в катакомбах. Она создана в стиле сказочного фэнтези и размещена в Нерубайских катакомбах в Одесской области", - уточнила Ветрова.

Она добавила, что эксперты Национального реестра рекордов вместе с профессиональными геодезистами осуществили проверку площади резиденции. На основе соответствующих документов, объем которых составляет 84 страницы, в субботу объявлена площадь нового мирового рекорда - 361 кв. метр.

Как уточнила руководитель реестра, замерять площадь резиденции было очень сложно, потому что поверхность в катакомбах неровная.

"Сейчас можно официально заявить - больше нигде в мире такого нет... Резиденция размещена в уникальном арт-пространстве, которое создано в катакомбах. Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны люминофорными красками, которые светятся в темноте, создавая фантастическое впечатление", - рассказала Ветрова.

Она также обратила внимание, что открытие такого пространства очень важно для детей, в том числе с психологической точки зрения.

"Детишки получили возможность озвучить свое заветное желание Святому Николаю, окунуться в волшебство и, несмотря на войну, поверить в чудо", - акцентировала Ветрова.

Резиденция будет работать все праздничные дни, и сейчас решается вопрос о возможности ее функционирования круглый год.

Представитель реестра добавила, что похожий пример есть в Финляндии, где деревня Санта-Клауса, которого финны зовут Йоулупукки, работает весь год. Это своеобразный парк развлечений, расположенный неподалеку от города Рованиеми в провинции Лапландия.

Другой рекорд Украины из катакомб

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Книгу рекордов Украины внесена картинная галерея, размещенная в катакомбах Одесской области. Фиксация рекорда "Первая подземная картинная галерея в катакомбах" была проведена 25 ноября в селе Нерубайское Одесской области.

Галерея, которая размещена в одном из отсеков подземелья мемориального комплекса "Нерубайские катакомбы", является уникальной. В экспозиции "Симфония света" на тот момент было представлено 35 картин местных художников, выполненных с применением современных технологий - специальных нечувствительных к влаге красок, светящихся в темноте.

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