В Книгу рекордов Украины внесена картинная галерея, размещенная в катакомбах Одесской области (фото)

В экспозиции «Симфония света» на данный момент представлено 35 картин местных художников, выполненных с применением современных технологий - специальных нечувствительных к влаге красок, светящихся в темноте.

В Книгу рекордов Украины внесена картинная галерея, размещенная в катакомбах Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, фиксация рекорда «Первая подземная картинная галерея в катакомбах» проведена сегодня, 25 ноября, руководителем проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Ланой Ветровой в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области.

По ее словам, эта картинная галерея, которая размещена в одном из отсеков подземелья мемориального комплекса «Нерубайские катакомбы», является уникальной. В экспозиции «Симфония света» на данный момент представлено 35 картин местных художников, выполненных с применением современных технологий - специальных нечувствительных к влаге красок, светящихся в темноте.

«Специальное оборудование позволяет задавать временные интервалы изменения «дня и ночи». Также в галерее установлены ультрафиолетовые лампы для «подзарядки» люминофора», - отметила Ветрова.

Идея создания галереи возникла 5 лет назад у руководителя арт-студии «Золотое сечение» Марии Василевской и участницы студии Светланы Ганич.

Как сообщал УНИАН, в октябре в катакомбах Беляевского района Одесской области открыли постоянно действующую картинную галерею.