Причины СОЧ в 2022 году и сейчас очень отличаются, считает эксперт.

В Украине остается актуальной проблема самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Динамика СОЧ очень четкая. У нас за этот год больше СОЧ, чем за предыдущие два. У нас СОЧ растет как снежный ком. И это не случайность. Если СОЧ 2022 года - это каждый раз был какой-то персональный эксцесс. Кто-то такого насмотрелся, что-то случилось, что он сломался. Очень много было случаев, когда по семейным обстоятельствам человек просто просил отпуск. А когда ему отказывали - он плевал и шел в СОЧ", - сказал Дикий.

Он добавил, что большинство случаев самовольного оставления части в 2022 году были связаны с конфликтами между военнослужащими и их командирами. Сейчас же, по словам Дикого, причина другая.

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"СОЧ 2024 года - я бы не хотел сказать, что идейные. СОЧ 2024 года - это люди, которым надоело нас с вами защищать при таком отношении. Это разочарованные люди, которых достало отношение тыла... Основной слом еще впереди - он будет весной, когда многие довоюют до трех лет", - добавил Дикий.

Проблема с СОЧ в Украине

Ранее анонимный украинский командир в интервью польским СМИ сообщил, что в Украине количество дезертиров иногда превышает количество погибших или раненых защитников. Возвращаются из СОЧ, по словам командира, только 10% военных.

Между тем в Минобороны сообщили о возможности подать рапорт на возвращение из СОЧ через приложение "Армия+". Там заверили, что рассмотрение рапорта продлится 24 часа, после чего военный получит сообщение о том, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва.

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