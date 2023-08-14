Сейчас известно, что с помощью судьи отчуждено почти 100 га земель стоимостью более 2 миллиона гривень.

Сообщено о подозрении судье Чудновского районного суда Житомирской области, который участвовал в незаконных сделках с землей.

Согласно сообщению Государственного бюро расследований, по его решениям отчуждено почти 94 гектара земли, убытки государству превышают 2 миллиона гривень.

Так, в июле этого года ГБР совместно с СБУ разоблачило преступную группу, в которую входили правоохранитель, судья, директор и юрист частного аграрного предприятия. Юрист предприятия подыскивал невостребованные в частную собственность земли и выяснял анкетные данные владельцев этих земельных участков. Подставные лица обращались в суд с заявлениями об истребовании права собственности на земле, указывая в своих заявлениях ложные сведения о наследстве на землю или другие основания для ее получения.

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"Судья выносил решение в пользу участников схемы. После получения необходимых документов подставные лица передавали земли в собственность директора или самого предприятия, или отдавались ему в долговременную аренду. Судья заносил эти решения в систему государственного реестра судебных решений и обеспечивал дальнейшую регистрацию права собственности на непричастных людей", - информируют в ГБР.

Отмечается, что таким образом в течение нескольких месяцев злоумышленники завладели 32 земельными участками площадью более 94 га на территории Чудновской городской и Ольшанской объединенной территориальной громад Житомирщины.

Судье инкриминировано пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Другим участникам схемы ранее сообщено о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь в Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании судье меры пресечения.

На незаконно приобретенные в собственность земельные участки наложен арест. Областная прокуратура обжаловала все вынесенные судьей решения в апелляционной инстанции.

Завладение земельными участками - другие новости

Напомним, в мае в ГБР информировали, что разоблачили многоуровневую схему по незаконному завладению 75 земельными участками в Киеве стоимостью более 100 млн гривень. Отмечалось,что земли территориальной громады незаконно переоформлялись на подставных лиц.

Фигуранты подбирали свободные земельные участки и подделывали техническую документацию. Они фиктивно указывали о якобы наличии уже построенных на участках домов, что позволяло легализовать сделку. При содействии "карманных" нотариусов, дельцы вносили ложные сведения в государственные реестры.

Из-за противоправной схемы злоумышленники намеревались вывести из собственности территориальной общины 75 земельных участков общей площадью около 7,5 га. Судом был наложен арест на указанные земельные участки.

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