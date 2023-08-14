Сообщено о подозрении судье Чудновского районного суда Житомирской области, который участвовал в незаконных сделках с землей.
Согласно сообщению Государственного бюро расследований, по его решениям отчуждено почти 94 гектара земли, убытки государству превышают 2 миллиона гривень.
Так, в июле этого года ГБР совместно с СБУ разоблачило преступную группу, в которую входили правоохранитель, судья, директор и юрист частного аграрного предприятия. Юрист предприятия подыскивал невостребованные в частную собственность земли и выяснял анкетные данные владельцев этих земельных участков. Подставные лица обращались в суд с заявлениями об истребовании права собственности на земле, указывая в своих заявлениях ложные сведения о наследстве на землю или другие основания для ее получения.
"Судья выносил решение в пользу участников схемы. После получения необходимых документов подставные лица передавали земли в собственность директора или самого предприятия, или отдавались ему в долговременную аренду. Судья заносил эти решения в систему государственного реестра судебных решений и обеспечивал дальнейшую регистрацию права собственности на непричастных людей", - информируют в ГБР.
Отмечается, что таким образом в течение нескольких месяцев злоумышленники завладели 32 земельными участками площадью более 94 га на территории Чудновской городской и Ольшанской объединенной территориальной громад Житомирщины.
Судье инкриминировано пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Другим участникам схемы ранее сообщено о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
В свою очередь в Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании судье меры пресечения.
На незаконно приобретенные в собственность земельные участки наложен арест. Областная прокуратура обжаловала все вынесенные судьей решения в апелляционной инстанции.
Завладение земельными участками - другие новости
Напомним, в мае в ГБР информировали, что разоблачили многоуровневую схему по незаконному завладению 75 земельными участками в Киеве стоимостью более 100 млн гривень. Отмечалось,что земли территориальной громады незаконно переоформлялись на подставных лиц.
Фигуранты подбирали свободные земельные участки и подделывали техническую документацию. Они фиктивно указывали о якобы наличии уже построенных на участках домов, что позволяло легализовать сделку. При содействии "карманных" нотариусов, дельцы вносили ложные сведения в государственные реестры.
Из-за противоправной схемы злоумышленники намеревались вывести из собственности территориальной общины 75 земельных участков общей площадью около 7,5 га. Судом был наложен арест на указанные земельные участки.