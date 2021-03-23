Высший антикорсуд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу "судей Окружного админсуда Киева". Такое решение в среду принял судья ВАКС Андрей Бицюк. Антикоррупционные активисты уже заявили о том, что речь идет, фактически, о провале расследования.

По мнению юриста Ростислава Кравца, речь идет не о каких-то политических интригах, а об объективной ситуации, когда даже лояльный НАБУ суд больше не мог закрывать глаза на нарушения.

"НАБУ не предоставило аргументов, которые бы подтверждали необходимость продление сроков досудебного расследования... Они рассказывали о необходимости проведения еще каких-то экспертиз, но при этом у них до сих пор нет даже образцов голоса. Что они подали на экспертизу без образцов голосов, непонятно... Доступ к так называемым „пленкам“ у НАБУ есть уже два года и за это время там ничего не сделали. Поэтому суд объективно пришел к выводу, что нет оснований для продолжения вот этого всего театра абсурда", - заявил адвокат, пишет "Капитал".

По его мнению, у данного дела нет судебной перспективы.

"Есть же еще одно дело, которое НАБУ в суд даже не передало, - в позапрошлом году судьям уже предъявлялись подозрения. Нынешнее дело НАБУ все же решило передавать в суд, но, учитывая отсутствие доказательств и в принципе абсурдность самих обвинений, шансы на обвинительный приговор довольно низки", - отметил он.

При этом эксперт не исключает, что НАБУ может попробовать возбудить дело и в третий раз - по какой-то другой статье.

"Исходя из того, что у НАБУ здесь нет шансов на положительный результат, а что-то сделать судьям они хотят, то это не исключено. Но, давайте будем объективными, НАБУ в принципе достигло той цели, которую они преследовали. Нужно было облить судебную ветвь грязью, они это сделали", - полагает эксперт.

По мнению Кравца речь идет о широкой кампании, целью которой является установление Западом своего контроля над украинской судебной системой.

"Запад пытается уже не первый год, с момента той судебной реформы, которая проводилась руками иностранных экспертов, получить полный контроль над судебной ветвью власти. И не только над административными судами, но и над Конституционным судом тоже. Удастся ли им это сделать, увидим, но „делом ОАСК“ они нанесли серьезный удар... Верховный суд уже полностью подконтролен Западу, но нужны еще суды первой, второй инстанции и Конституционный суд, поэтому они прилагают здесь максимум усилий", - полагает Ростислав Кравец.

По его мнению, сейчас многое будет зависеть от того, какую позицию займет президент Зеленский. Однако, учитывая слабость президентской власти, на многое здесь эксперт не рассчитывает.

"Мы видели, как на выходные о президента вытерли ноги. Причем вытирали ноги ГО-шки и активисты, которые как раз и финансируются вот этими западными структурами. Поэтому, что касается вопроса судебной системы, я думаю, в глубине души, президент согласен с тем, что украинская судебная система должна быть независимой от Запада, но я не верю, что он решиться это сказать", - полагает адвокат.

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Автор: Григорий Бондарь