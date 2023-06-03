Разведывательная информация нужна была российским захватчикам для подготовки серии ракетных ударов по региону.

Суд вынес приговор предателю, который шпионил за позициями противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников в Черкасской области. Российский агент проведет за решеткой 15 лет.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленника задержали в результате спецоперации в январе 2023 года. Предателем оказался работник местной больницы, которого ФСБ дистанционно завербовала в ноябре 2022 года.

Российский прихвостень фотографировал места базирования и перемещения подразделений Сил обороны Черкасской области, особое внимание уделяя позициям украинской ПВО. Россиян также интересовали координаты блокпостов, количество военных, их вооружение и техника. Также предатель Украины должен был собирать информацию о мобилизации в Украине, уровне подготовки и мотивации наших защитников.

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"Полученные сведения агент передавал через анонимный чат в мессенджере, где прикреплял метки с дислокацией объектов на электронной карте. Разведывательная информация нужна была российским захватчикам для подготовки серии ракетных ударов по региону", - отметили в СБУ.

В спецслужбе рассказали, что в ходе обыска в квартире вражеского приспешника изъят мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ РФ. Также было у него был паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - добавили в СБУ.

Приговоры российским агентам в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе к пожизненному заключению был приговорен бывший правоохранитель, работавший на вражескую российскую спецслужбу. Он собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ и выполнял другие вражеские задачи. На суде он заявил, что сожалеет лишь о том, что его рано разоблачили.

Также в Одессе 15 лет тюрьмы получил другой предатель, который сливал врагу информацию об украинских военных и волонтерах. Вражеский прихвостень рекомендовал российским военным усилить бомбовые и ракетные удары. А на суде даже не раскаялся.

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