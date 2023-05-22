Мужчина даже рекомендовал российским военным усилить бомбовые и ракетные удары.

В Одессе на 15 лет "сел" предатель, который сливал врагу информацию об украинских военных и волонтерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, соответствующий приговор вынес Приморский районный суд Одессы.

В частности, житель Одессы признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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"Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В суде прокурором доказано, что мужчина добровольно способствовал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины", - заявили в пресс-службе.

В частности, установлено, что информатор разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ. Также он собирал в соцсетях и Телеграм-каналах информацию о волонтерах, оказывающих помощь силам обороны Украины, и об одесситах, открыто занимающих общественно активную проукраинскую позицию.

По данным прокуратуры, агент передавал своим российским кураторам информацию о персональных данных известных ему украинских военных для дальнейшего их уничтожения и совершения в отношении них других преступлений.

Так, фигурант передавал беларуской журналистке данные о подготовке подразделений ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесской области. Эту информацию, в дальнейшем, враг использовал для нанесения ракетных ударов по региону. Во время задержания у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон с соответствующей информацией и огнестрельное оружие с боеприпасами.

"В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, впрочем, не раскаялся в совершенных преступлениях, учитывая свои идеологические предпочтения", - акцентируют в прокуратуре.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, в частности, в мае 2022 года предатель, находясь в качестве пассажира трамвая, записал на видеокамеру мобильного телефона перемещение украинских военных на ул. Николаевская дорога. Позже сообщал врагу о расположении в Одесском районе и на трассе Одесса-Киев блок-постов Нацгвардии, данные об аэродроме "Школьный", "слил" номер телефона известного ему военнослужащего ВСУ и тому подобное.

"Он сообщил врагу о последствиях ударов по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман. При этом, еще и высказал свое мнение о необходимости повторных более мощных ракетно-бомбовых ударов - чтобы уничтожить уже полностью...", - рассказал правоохранитель.

Другие приговоры предателям Украины

Напомним, мужчина получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Он на Херсонщине сообщал военным РФ о местах проживания патриотически настроенных односельчан, лично сопровождал захватчиков во дворы людей. Способствовал обыскам у односельчан и тому подобное.

А 47-летний Владислав Козеев, который фотографировал военные объекты на Львовщине и присылал фотографии россиянину, признан виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Ранее в Одессе 15 лет тюрьмы получил местный житель-предатель, который за "зарплату" собирал для россиян данные о противовоздушной обороне и энергетических объектах. Он рассчитывал получать от оккупантов 70 тысяч гривень ежемесячно.

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