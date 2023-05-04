Полученные данные житель Крыма дистанционно передавал российским оккупантам через свою бывшую жену, которая проживает в Крыму и находится в поле зрения российской спецслужбы.

Служба безопасности Украины задержала российского "крота", который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы шпионить за боевой авиацией. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора в результате многоэтапной спецоперации в Николаевской области.

"Злоумышленником оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков и остался на территории временно оккупированного полуострова. Там он получил паспорт гражданина РФ и добровольно стал на воинский учет страны-агрессора", - рассказали в Службе.

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Впоследствии на мужчину вышел представитель российской спецслужбы с "предложением " относительно негласного сотрудничества.

Так, по указанию агрессора, перед началом полномасштабного вторжения мужчина прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники.

"На территории южного региона он должен был собирать разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск. Для этого в прошлом году он мобилизовался в ВСУ", - говорится в сообщении.

Находясь в рядах одной из украинских воинских частей, мужчина шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины. Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время выполнения им вражеского разведывательного задания. По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал оккупантам через свою бывшую жену, проживающую в Крыму и находящуюся в поле зрения российской спецслужбы. Для коммуникации он использовал анонимный мессенджер.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Охота на российских шпионов - последние новости

2 мая 2023 года СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора, который "наводил" российские ракеты на Славянск. Злоумышленник пытался обнаружить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

В то же время к 15 годам за решеткой осуждены супруги предателей из Донецкой области, которые передавали россиянам данные о расположении украинских войск. Летом они дистанционно вышли на заместителя командира российского батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. С тех пор "охотились" на склады боеприпасов ВСУ.

Также СБУ поймала "охотника" на HIMARS, который ранее работал в прокуратуре. Предатель также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Всего, по словам главы СБУ Василия Малюка, в 2022 году СБУ расследовала более 2,6 тысяч дел по коллаборантам. Более 300 из них были переданы в суд.

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