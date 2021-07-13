Суд отменил решение мэрии только после повторного обращения языкового омбудсмена в Офис генпрокурора.

Николаевский окружной админсуд признал недействующим и отменил решение мэрии по предоставлению русскому языку статуса регионального.

Об этом в Facebook написал языковой омбудсмен Тарас Креминь, отметив, что решение, по данным областной прокуратуры, приняли еще 8 июля и только после его повторного обращения в Офис генпрокурора.

"Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в очередной раз так и не нашли смелости его отменить несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование", – отметил Тарас Кремень.

Он добавил, что очень надеется на утверждение депутатами городской программы по развитию украинского языка как государственного и запуск бесплатных курсов в ближайшее время.

Читайте также"Русский мир приветствуется везде": в Киеве "туристы" устроили пьянку под флагом РФ (видео)По его данным, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных громадах Одесской и Закарпатской областей.

20 мая депутатам Николаевского городского совета не хватило голосов, чтобы отменить принятое еще в 2012 году решение "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

Принятый в 2019 году закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставление каких-либо языкам статуса региональных на любой части территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская