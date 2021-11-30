За активиста уже внесли залог.

Галицкий районный суд Львова принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы одному из лидеров антивакцинаторов, 36-летнему Остапу Стахиву.

Как сообщает Радио Свобода, в течение 30 дней подозреваемый будет находиться на обследовании в специализированной больнице во Львове.

Как сообщает "Общественное", прокурор Григорий Зенин заявил, что Стахив может выйти из изолятора, поскольку его сторонники уже внесли за него залог, однако он должен пройти судебно-медицинскую экспертизу.

"Насколько известно с сегодняшнего заседания, адвокат подал квитанции об уплате суммы в размере залога. Это означает, что подозреваемый Стахов может выйти из следственного изолятора, но это не касается судебно-психиатрической экспертизы, на которую он должен прибыть", - сказал Зенин.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что лидеру так называемых антивакцинаторов Остапу Стахиву сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности Стахива к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.

Во время обысков у Стахива спецслужба изъяла доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

После ареста своего лидера, сторонники Стахива вышли в Киеве на акцию протеста. Его участники держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия".

Автор: Светлана Закелова