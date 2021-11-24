Протестующие требовали освободить из-под стражи своего лидера Остапа Стахива, которого СБУ разоблачила на связях с Россией.

Участники сегодняшнего протеста против вакцинации от коронавируса в Киеве держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия".

Плакаты с черными и красными буквами на белом фоне противники вакцинации используют в протестах не впервые.

Ранее СМИ благодаря размещенной на плакатах информации нашли связь с русскоязычной молдавской группой "антивакцинаторов".

Если отсканировать QR-код, который сегодня в столице демонстрировали десятки участников митинга, то на экране смартфона появляется ссылка на официальный сайт "Единой России", конкретно – на последние новости правящей партии Путина.

24 ноября протестующие выкрикивали "Свободу политзаключенным! Свободу Остапу Стахиву!".

Лидер движения "антивакцинаторов" Остап Стахив сейчас находится под стражей. Участники сегодняшней акции требовали его освобождения.

Дело Стахива: что известно

16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

В спецслужбе заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.

Автор: Виолетта Орлова