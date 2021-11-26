Мужчину, который является гражданином РФ, взяли под стражу с возможностью залога в 118 тысяч гривен.

В Чернигове Деснянский районный суд принял решение арестовать гражданина России, лидера региональной группировки, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами стремилась дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом УНИАН сообщил спикер управления СБУ в Черниговской области Ярослав Молочко.

По его информации, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 118 тысяч гривен.

Подозреваемому инкриминируют статью 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте такжеПрофессиональный провокатор или раскрученный антивакцинатор: кто такой Остап СтахивПо информации СБУ, группировка планировала создать собственную территориальную общину и свою "милицию" в Черниговской области. Задержания и обыски состоялись в рамках спецоперации, проходившей сразу в нескольких регионах Украины. О задержанном известно, что он проживает в Украине с 2014 года.

"В распоряжении СБУ есть неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - сказано в сообщении управления СБУ в области.

Во время санкционированных обысков также изъяты улики, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Дела против "антивакцинаторов": что известно

16 ноября Служба безопасности Украины заявила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, было сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день во Львове СБУ пришла с обысками домой к известному антивакцинатору Остапа Стахиву. Его обвиняют в попытке свержения конституционного строя в Украине. Через несколько дней Стахива арестовали на два месяца с правом внесения почти 1 млн грн залога.

Автор: Ирина Синельник