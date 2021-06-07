Ребенок погиб в результате стрельбы, устроенной пьяными полицейскими ради развлечения.

Суд еще на два месяца оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, который является одним из обвиняемых в убийстве два года назад 5-летнего Кирилла Тлявова.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о продлении Приходько меры пресечения в виде содержания под стражей сегодня принял Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

Приходько - единственный из четырех обвиняемых в убийстве Тлявова, который содержится под стражей. Предварительный срок содержания его в СИЗО истекает сегодня.

2 июня заседание суда по продлению Приходько меры пресечения было сорвано: подозреваемый, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что ему не вручили ходатайство о продлении меры пресечения, и его адвокат занят в другом деле.

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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: детали

31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, находившийся на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении в то время 16-летнему сыну Петровца, который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря 2019 года ГБР направило дело в суд. В тот день тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

31 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело об убийстве Тлявова в ближайшее время выйдет на «финальную стадию» судебного разбирательства.

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Автор: Дмитрий Хилюк